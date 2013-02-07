НБУ закупил для своей телекомпании три авто за 600 тыс. грн

Компания «Банковское телевидение» 28 января по результатам тендера заключила соглашения на приобретение автомобилей на общую сумму 607 тыс. грн.

Об этом пишут «Наші гроші» со ссылкой на «Вісник державних закупівель».

В частности, в компании «ТД «Укрлада» заказали два семиместных автомобиля Fiat Nuovo Doblo Panorama по 154 тыс. грн. Еще 299 тыс. грн получит компания «Автосоюз» за девятиместный Volkswagen Transporter T5 Kombi.

Автомобили приобретены за средства Национального банка.

Как напоминают «Наші гроші», в конце прошлого года «Банковское телевидение» уже приобрело восемь автомобилей Fiat (5 мест) и один Volkswagen (9 мест).

С учетом этой закупки затраты на оснащение и функционирование телеканала за средства Нацбанка уже достигли 87,55 млн грн. Из них на оборудование было потрачено 73,41 млн грн, на транспортные средства – 1,98 млн грн, еще 11,89 млн грн – на услуги спутника и пользование многоканальной сетью.

В декабре 2010 года председателем Нацбанка был назначен Сергей Арбузов. В июне 2011 года Нацбанк учредил ООО «Банковское телевидение» и за счет своих средств создал уставный фонд компании в размере 10 млн грн, который позже был увеличен до 150 млн грн.

Как отмечают «Наші гроші», согласно со статьей 5-1 Закона «О Национальном банке Украины», в случае превышения доходов Нацбанка над расходами 50% такой прибыли должно направляться в резервы, пока не будет покрыто 10% денежно-кредитных обязательств НБУ. Остальное превышение доходов над расходами должно перечисляться в государственный бюджет.