Золотовалютные резервы НБУ в январе выросли на 0,4%

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе выросли на 0,4% и по состоянию на 1 февраля 2013 года составили 24,652 млрд долл. США.

Об этом говорится в комментарии директора Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ Александра Дубыхвиста, размещенном на сайте регулятора.

«По состоянию на 1 февраля 2013 года объем золотовалютных резервов составил 24,652 млрд долл. США в эквиваленте. То есть, за месяц резервы выросли на 106 млн долл. США в эквиваленте», - сообщил А. Дубыхвист.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

Резервы в иностранной валюте в декабре сократились на 3,3% - до 22,647 млрд долларов, в золоте - на 3,5%, до 1,89 млрд долларов.