Политика НБУ по удержанию инфляции привела к удорожанию кредитного ресурса — УКБС

Политика, направленная на удержание инфляции, которую проводил Национальный банк Украины в 2012 году стала основной причиной роста стоимости кредитных ресурсов, говорится в сообщении Ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС), переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что Ассоциация предоставила свои предложения к разработанному правительством проекту «Государственной программы активизации развития экономики на 2013-2014 гг.», которые, по мнению УКБС, позволят детализировать механизмы активизации кредитования в экономике и способствовать снижению стоимости ресурсов на финансовом рынке вследствие изменения приоритетов денежно-кредитного регулирования.

В УКБС отмечают, что полностью поддерживают необходимость реализации основных задач государственной политики, направленных на повышение конкурентоспособности экономики. В то же время считают, что Программой не определены взаимодополняющие меры экономической политики для решения имеющихся экономических проблем. «Так, в документе неоднократно акцентируется внимание на проблеме высокой стоимости кредитных ресурсов в экономике, что ограничивает доступ к ним субъектов предпринимательской деятельности. Однако в разделах, содержащих меры экономической политики для решения проблем, задач для активизации кредитования не предусмотрено», - говорится в сообщении УКБС.

В Ассоциации считают, что основной причиной повышения стоимости финансовых ресурсов в Украине в 2012 г. стало проведение сдерживающей монетарной политики, направленной, в первую очередь, на обеспечение низкого уровня инфляции путем ограничения денежного предложения.

В связи с этим эксперты УКБС предложили дополнить Программу мерами по изменению стратегии денежно-кредитной политики с инфляционного таргетирования на обеспечение долгосрочного экономического роста путем постепенного снижения стоимости кредитных ресурсов. Это предусматривает расширение ликвидности банковской системы, в том числе путем упрощения доступа к кредитам рефинансирования и ориентации банковского надзора на сохранение ресурсной базы кредитных организаций. В УКБС убеждены, что это позволит привлечь дополнительные ресурсы для кредитования реального сектора экономики и способствовать ее росту.

«Учитывая сложные условия, сложившиеся на международном рынке капитала, УКБС предлагает дополнить Программу мероприятиями по созданию условий для аккумуляции банковской системой внутренних долгосрочных финансовых ресурсов, - отметила генеральный директор УКБС Галина Олифер. - Речь идет в первую очередь о необходимости введения на законодательном уровне четкой дифференциации между срочными и текущими депозитами и условиями их обслуживания. Это будет способствовать решению важной общегосударственной задачи по активизации долгосрочного кредитования реальной экономики, объемы которого сократились за 11 месяцев 2012 г. почти на 4%, или на 11 млрд грн».

Как сообщал УНИАН,Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

Нацбанк в 2012 году сократил объемы мобилизационных операций против 2011 года в 10 раз, при этом увеличил объемы рефинансирования в 3,4 раза.

Так, объем операций по рефинансированию банков в 2012 году составил 97,6 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка по операциям рефинансирования по итогам года – 8,13%.

Объем мобилизационных операций в 2012 году составил 16,7 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 2,62%.