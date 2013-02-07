Шансы пары EUR/USD восстановиться на заявлениях ЕЦБ велики - Forex club

Запланированное на четверг, 7 февраля, выступление председателя ЕЦБ Марио Драги относительно текущего курса будет ключевым для евро, учитывая недавнюю череду слухов о том, что европейские власти недовольны слишком высоким курсом национальной валюты. Таким образом, шансы, что пара EUR/USD восстановится уже во время пресс-конференции Драги, велики, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Однако, по их мнению, вряд ли пара сможет подняться выше отметки 1,40. Первоначальной целью будет уровень 1,3630, далее – 1,37.

По оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, текущая динамика EUR остается в «зоне комфорта» ЕЦБ, и вряд ли Драги вообще коснется этого вопроса. Во-первых, главный экспортер региона Германия заявила, что национальная валюта не является переоцененной, а ее текущий рост – лишь отражение доверия инвесторов. Во-вторых, деловая активность в сфере услуг и обрабатывающей промышленности региона продолжает восстанавливться. В-третьих, сложно назвать «резким» укрепление в районе 1,34, учитывая, что еще в 2011 евро торговался у отметки 1,40, а в 2010-ом – 1,53.

На текущий момент для пары USD/JPY вероятен откат к отметке 93,00 перед новой волной покупок. Тем не менее, сегодня ключевой для иены станет именно динамика кросса с EUR, вполне возможно пробивка уровня 127,80/90 с целью 128,40.