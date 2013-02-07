Торги на межбанке открылись падением котировок

В четверг, 7 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 8,1320/8,1380 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2708/12, котировки по евро-гривне ушли вверх – 11,0210/11,0325. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3553/55 (среда — 1,3524/26).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1460, к 12:00 цены понизились - 8,1390/8,1425. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1330/8,1380 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0125/11,0210, к 12:00 цены повысились - 11,0165/11,0255. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9855/10,9965.