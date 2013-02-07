CityCommerce Bank намерен приобрести сеть отделений «ПроФин Банка»

CityCommerce Bank ведет переговоры с «ПроФин Банком» о приобретении девяти отделений «ПроФин Банка», большая часть которых расположена в Донецком регионе.

Об этом говорится в сообщении CityCommerce Bank, переданном агентству УНИАН.

В сообщении указывается, что расширение сети банка в Донецком регионе предусмотрено стратегией развития CityCommerce Bank.

«На сегодняшний день открыто 61 отделение CityCommerce Bank и, согласно стратегии на 2013 год, мы планируем нарастить сеть на 80 отделений за счет открытия собственных и приобретения сети других банков», - отметил председатель правления CityCommerce Bank Дмитрий Грабовецкий.

Стоит отметить, что 6 февраля «ПроФин Банк» на своем сайте разместил информацию о принятии наблюдательным советом банка решения закрыть в феврале 7 отделений банка, 5 из которых - в Донецке и Донецкой области (г.Донецк, Донецкая обл. - г. Макеевка, г. Авдеевка, г. Горловка и г. Артемовск). Также будет прекращена работа отделений банка во Львове и Киеве.

Справка УНИАН. CityCommerce Bank (Городской коммерческий банк) основан в 2006 году, до 2010 года имел название «Партнер-банк», до 2012 - «Конверсбанк».

По состоянию на 1 января 2013 года активы банка составляли 3,1 млрд грн, уставный капитал - 195,9 млн грн.

Прибыль CityCommerce Bank за 2012 год составила 3,35 млн грн.

По состоянию на 7 февраля 2013 года региональная сеть банка состоит из 61 отделения.

«ПроФин Банк» (до декабря 2008 года - «Икар-Банк») работает на рынке Украины с 1989 года и является дочерним банком Societe Generale S.A.

Центральный офис банка находится в г. Донецк. Сеть «ПроФин Банка» до последнего времени насчитывала 9 отделений в Донецке и Донецкой области, в г. Киев и г. Львов.

На 1 октября 2012 года активы банка составляли 224 млн грн, средства клиентов – 85,6 млн грн, собственный капитал – 135 млн грн.

За 9 месяцев 2012 года банк получил убыток в размере 48,3 млн грн.