Нацбанк утвердил новые правила работы с банковскими металлами

Национальный банк Украины утвердил новые правила работы с банковскими металлами, сообщает регулятор в письме, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно письму, соответствующее постановление НБУ №497 об утверждении Положения об осуществлении операций с банковскими металлами зарегистрировано Минюстом и вступило в силу.

Также этим постановлением Нацбанк изменил правила вывоза из Украины банковских металлов и правила функционирования системы подтверждения сделок на межбанковском валютном рынке. В соответствии с указанными изменениями вывоз банковских металлов, изготовленных украинскими производителями, осуществляется банком при наличии письменного отказа Национального банка от покупки этих металлов. А при подаче заявки на покупку банковских металлов в НБУ банк должен указывать основание для покупки (поручение клиента или собственные нужды).

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в декабре 2012 года сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл). Резервы в иностранной валюте в декабре сократились на 3,3% - до 22,647 млрд долларов, в золоте - на 3,5%, до 1,89 млрд долларов.

В январе 2013 года золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли на 0,4% и по состоянию на 1 февраля 2013 года составили 24,652 млрд долл. США.