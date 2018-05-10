Предправления "Райффайзен Банка Аваль": Доля иностранных банков в Украине продолжит снижаться

Владимир Лавренчук, председатель правления четвертого по размеру активов банка в Украине, принадлежащего австрийской финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал о взаимоотношениях с акционерами, перспективах развития кредитования, ставках по депозитам и причинах ухода иностранных финучреждений с отечественного рынка.

Банковский рынок: проблемы и перспективы

- Владимир Николаевич, какие, по Вашему мнению, наиболее знаковые события произошли на финансовом рынке Украины в 2012 году?

- Знаковой является стабильность (управляемость) курса национальной валюты по отношению к доллару, несмотря на высокие девальвационные ожидания в 2012 году. Также существенным достижением следует назвать низкий уровень инфляции по итогам года – минус 0,2%, рекордный на фоне последних лет.

Банковский сектор продемонстрировал стабильность институтов, признаков серьезных неуправляемых ошибок не было. Количество банкротств незначительное, благодаря своевременному вмешательству регуляторов и качественно организованной процедуре выплат через Фонд гарантирования вкладов потрясения от краха финучреждений на банковском рынке не наблюдались.

Негативный момент - банкам так и не удалось нарастить объемы кредитования корпоративного сектора, в этом отношении 2012 стал годом, подтвердившим скромные прогнозы. Кредитование не стало стимулом быстрого развития экономики, преимущественно из-за высоких процентных ставок и низкого спроса на кредиты из-за падения производства. Хотя бизнес нуждается в долгосрочных инвестициях для модернизации производств и повышения конкурентоспособности товаров.

- Вы согласны с утверждением экспертов, что вопреки существующей необходимости развития бизнес не торопится финансировать инвестиционные проекты по политическим мотивам?

- Согласен. К политическим мотивам я бы добавил юридический аспект, тормозящий рост экономики. К сожалению, качество и легитимность юридических документов некоторых компаний вызывает сомнение, что впоследствии может быть препятствием для взыскания проблемной задолженности. При существующей практике разрешения споров с заемщиками кредитный и инвестиционный бум маловероятен. В результате многолетней борьбы с проблемной задолженностью банки существенно повысили требования к потенциальным заемщикам. Только снижение ставок не поможет – необходим надежный механизм защиты собственности в случае деловых конфликтов.

- По сути, 2012 стал продолжением 2011 года. Как Вы оцениваете перспективы развития банковского сектора в 2013 году, сможем ли мы сдвинуться с «мертвой точки»?

- Я бы не называл ситуацию «мертвой точкой». Кредитование есть, просто его объемы меньше ожидаемых. И в 2013-ом мы также не прогнозируем всплеск кредитной активности - рост портфеля составит не более 10%. В то же время, мы ждем дальнейшего снижения зависимости от иностранной валюты благодаря достаточно высокому уровню доверия к гривне, что подтверждают результаты последнего исследования Центра Разумкова. Согласно ему, большая часть украинцев доверяет гривне (28%), чем евро (16%) и уж тем более российскому рублю (1%). Поэтому в 2013-ом знаковым может стать рост использования гривневых инструментов.

- Сейчас прослеживается определенная тенденция слияний и поглощений в банковском секторе, каковы перспективы и как влияет данный процесс на рынок в целом?

- Стратегии банков, которые планировали достигнуть прибыльности за счет быстрого роста масштабов деятельности, больше не актуальны. На фоне скромных прогнозов относительно роста рынка они вынуждены либо привлекать значительный объем инвестиций в развитие, либо сворачиваться и фиксировать убытки. В настоящее время только ограниченное количество банков способно инвестировать в развитие, поэтому второй сценарий более популярен. Вследствие этого, из-за большого предложения покупательский спрос на банки невысокий, собственно, и цены сделок тоже.

Доля иностранных банков продолжит снижаться – на конец 2012 года она (без учета российских банков) в активах составляла около 20%. Через год-два вполне возможно падение до 10%, таким образом, восстановится уровень 2003 года.

Что касается значительной части украинских банков (кроме лидеров), то в отличие от консервативных иностранных они в большей степени «романтичны», пытаются выжить в сложившихся условиях без инвестирования в развитие. Можно предположить, что такие банки также будут вовлечены в этот процесс, просто немного позже.

- Возможно ли на фоне развития информационных технологий снижение потребности клиентов в банках (в масштабах всей системы)?

- Конечно, будущее - за этими технологиями. В то же время, если посмотреть на цифры, объем оплаты товаров и услуг электронными каналами в Украине не превышает 8%. То есть, серьезного влияния на потребность населения в традиционных банках платежи карточками, через Интернет и т.д. пока не оказывают. Но эти каналы используют наиболее продвинутые клиенты, которые нам нужны, так как именно они определяют тенденции и формируют культуру использования электронных платежей. Мне приятно сообщить о том, что на конец прошедшего года более 120 тысяч частных клиентов Райффайзен Банка Аваль подключились к нашему Интернет-банкингу.

- Сохранится ли практика «быстрых» банкротств в банковской сфере в этом году?

- Скорость процедур банкротств в 2012 году показала, что такие процессы в нашей стране уже контролируются. Я бы не делал из этого трагедии: частные вкладчики своевременно получили компенсации из Фонда гарантирования вкладов.

- Райффайзен Банка Аваль не рассматривает возможность покупки или поглощения других банков?

- Данный вопрос - в компетенции Райффайзен Банк Интернациональ. В то же время, по моему мнению, структура банка после семи лет трансформации в составе группы является оптимальной для обеспечения эффективной работы с массовой клиентурой, крупными корпоративными клиентами, малым и средним бизнесом. Мы в настоящее время не планируем расширение структуры, равно как и ее сокращение.

Райффайзен Банк Аваль: итоги и планы

- Каким является финансовый результат деятельности Райффайзен Банка Аваль в 2012 году, что стало наиболее рентабельным направлением бизнеса?

- По итогам 2012 года преимущественное количество запланированных параметров бюджета банка перевыполнено. Наиболее рентабельными, что традиционно для украинского рынка, стали направления по обслуживанию корпоративных клиентов, мультинациональных компаний, для которых группа Райффайзен является стратегическим партнером. Они формируют самые крупные активы и приносят наибольшую прибыль. Также прибыльными являются направления: малый и средний бизнес, розница, но здесь мы несем больше затрат на содержание сети, поэтому и прибыль меньше.

- Приходилось ли идти на «скрытую» реструктуризацию для поддержки качества кредитного портфеля?

- Мы придерживаемся консервативной политики управления рисками и резервируем достаточный объем средств под них. В случае возникновения проблемной задолженности принимаем меры, предусмотренные законодательством и стандартами группы. Действующая политика запрещает скрывать проблемы заемщиков, поскольку, чем раньше обнаружена проблема, тем легче ее решить, разработать и согласовать с клиентом соответствующий план действий.

- Вы сотрудничаете с коллекторскими компаниями? Интересны ли Вам сделки по продаже портфеля проблемных кредитов?

- В настоящее время мы занимаемся урегулированием проблемных кредитов силами банка, продаем небольшие портфели только в незначительном объеме и тестово, урегулированием занимается наш собственный коллекшн. Но такие сделки нам интересны. Состоявшиеся продажи на рынке еще не дают достаточного представления о рыночной стоимости таких активов, поскольку часть сделок, возможно, заключались со связанными компаниями. Поэтому мы пока готовимся, определяемся в отношении цены и решаем бюрократические формальности, связанные с продажей портфеля валютных кредитов.

- Какие программы в розничном сегменте наиболее востребованы клиентами, возможно ли снижение ставок по депозитам?

- Наиболее востребованными являются текущие счета и платежные сервисы, связанные с этими счетами. Это - простые по технологии продукты, которые можно использовать для расчётов в режиме самообслуживания. Также востребованы потребительские кредиты на текущие нужды и кредитные карточки. Значимым остается привлечение депозитов - важного инструмента фондирования кредитных операций. Спрос на ипотечные кредиты продолжает оставаться низким по причине высокого уровня стоимости недвижимости и ставок по займам.

Мы ожидаем снижения ставок и по депозитам, и по кредитам, поскольку это необходимо для оживления экономики. Планируемые новые правила отчисления взносов в Фонд гарантирования вкладов (дифференцированный подход в зависимости от уровня ставок по депозитам) и правительственные программы по удешевлению кредитов для отдельных отраслей экономики и жилищного строительства могут ускорить данный процесс. Ставки уже снижаются, но до какого уровня будет снижение, спрогнозировать пока сложно.

- Будут ли акционеры Райффайзен Банка Аваль инвестировать в развитие и в дальнейшем? Изменились ли взаимоотношения с группой по сравнению с первыми годами работы в ее составе?

- Наши акционеры заявили о долгосрочной стратегии работы в Украине, и в настоящее время причин для ее изменения нет. У нас есть утвержденный группой финансовый план на этот и следующие годы, что является тому подтверждением. Также нужно учесть, что в трудные годы мы стабильно получали поддержку материнской компании. Благодаря акционерам и их сотрудничеству с международными организациями мы привлекли около 600 млн долларов США в капитал банка в кризисный период.

В течение всего времени наш банк был под пристальным вниманием группы как самая большая инвестиция за пределы Австрии, мы это ощущали и продолжаем ощущать. Такой уровень повышенного внимания способствует оперативному и качественному решению задач, выходящих за пределы полномочий банка.

О дефолте, политике НБУ и инвестиционных рейтингах

- Каковы Ваши прогнозы относительно уровня ВВП и инфляции в 2013 году, вероятности наступления дефолта?

- Текущая ситуация в экономике не несет угрозы наступления дефолта. По прогнозам аналитиков нашего банка, рост ВВП в 2013 году составит 2-2,5%, а уровень инфляции - от 8 до 9%, что вполне приемлемо для нашей экономики. Таким образом, наш прогноз подтверждает адекватность прогнозов международных аналитиков и параметров, заложенных в бюджете на текущий год.

- Как Вы оцениваете итоги работы Национального банка в сфере валютного регулирования и перспективы на 2013 год в этой сфере? Каким будет уровень золотовалютных резервов?

- Меры по снижению девальвационных ожиданий и спроса на валюту, принятые НБУ в ноябре – декабре прошлого года, - достаточно эффективны. Исследование GFK, проведенное в декабре прошлого года, засвидетельствовало существенное улучшение ожиданий украинцев относительно курса гривны на ближайшие три месяца. В итоге, спрос на доллар не превышает предложение, и мы не прогнозируем дальнейшего сокращения золотовалютных резервов с такой скоростью и в таких объемах, как это было в 4 квартале 2012 года. Относительно увеличения ЗВР, то это зависит от результатов переговоров с МВФ и другими инвесторами, объемов выпуска ОВГЗ. Мы можем ожидать перехода к плавающему курсу, но когда и в каком диапазоне – вопрос пока без ответа. Считаю, что данный процесс должен быть мягким и постепенным.

- Какова, по Вашему мнению, роль МВФ в процессе стабилизации экономики страны?

- Важность продолжения сотрудничества с МВФ обусловлена не только необходимостью привлечения валюты в страну на переходный период. Само присутствие МВФ и выполнение его рекомендаций по стабилизации экономики расценивается инвесторами как позитивный сигнал. В то же время, если договоренности с МВФ не будут достигнуты, то это будет всего лишь продолжением нынешнего статуса.

- Что Вы можете сказать об инвестиционной привлекательности Украины. Какие факторы являются определяющими для роста иностранных инвестиций?

- Инвестиционные рейтинги страны, по оценкам международных экспертов, достаточно низкие. В то же время, объективно, инвестиционный климат в стране медленными темпами, но - улучшается.

В части банковского сектора определяющим фактором является результативность процесса урегулирования банками проблемной задолженности в комплексе с усовершенствованием налогового законодательства. Банки были перегружены проблемными кредитами на фоне ограниченных возможностей для мирного урегулирования вопросов с заемщиками. Теперь часть барьеров ликвидирована.

В целом, немаловажным фактором является процесс дерегуляции предпринимательства, вследствие которого несколько упрощена и ускорена процедура регистрации и лицензирования бизнеса. Однако ожидания рынка заключаются в том, что преобразования должны внедряться быстрее. Среди реформ лучшую оценку рынка заслужила реформа таможенного законодательства.

- Какими, по Вашему мнению, являются перспективы участия Украины в Таможенном союзе? Совместимо ли это с процессом евроинтеграции нашей страны?

- Я не являюсь экспертом в этой области, но могу оценить приоритеты в отношении банковского сектора, являющегося на сегодняшний день интернациональным и работающим по международным стандартам. Для банковского сектора принципиально двигаться в сторону именно международного сообщества. Как вице-президент Европейской Бизнес Ассоциации могу добавить, что популяризация и поддержка евроинтеграции Украины является одним из приоритетов нашей организации.

Нужно делать бизнес там, где отношения являются взаимовыгодными. Также нормальные деловые взаимоотношения должны быть предсказуемы, чтобы можно было спрогнозировать ситуацию, как минимум, на 5 лет вперед. Международные стандарты предусматривают большую прозрачность и большую социальную ответственность за свои действия.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

АО «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ АГ», Австрия (96,41% акций банка). На 1 января 2013 года активы банка составили 47,69 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,07 млрд грн, обязательства - 41,35 млрд грн, средства клиентов - 27,80 млрд грн., собственный капитал - 6,35 млрд грн, уставный капитал - 3,0 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 33,85 млн грн.

Владимир Лавренчук, председатель правления Райффайзен Банка Аваль с 2005 года, в прошлом году избран вице-президентом Европейской Бизнес Ассоциации, входит с состав совета директоров Форума лидирующих международных финансовых учреждений и доверительного совета Национального университета «Киево-Могилянская академия».