Базовая дефляция в январе составила 0,1%

Базовая дефляция (Базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в январе 2012 года против декабря 2012 года составила 0,1% (БИПЦ - 99,9%).

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом по данным ведомства, в январе 2013 года против января 2012 года базовая инфляция составила 0,7% (БИПЦ - 100,7%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%, против января 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит 3,2% ВВП темпы роста ВВП – 3,4%.