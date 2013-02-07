Январский показатель инфляции является нетипичным - эксперт

Показатель инфляция в январе 2013 года против декабря 2012 года на уровне 0,2% и дефляция на уровне 0,2% против января 2012 года являются нетипичными для первого месяца года, говорится в комментарии руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, переданном агентству УНИАН.

Он подчеркнул, что низкая инфляция в целом нетипична для января. Так, похожий результат (-0,1% г/г) наблюдался только десять лет назад в январе 2003 года после дефляционного 2002 года. Но, как отмечает А.Паращий, тогда ниспадающий тренд был прерван уже в феврале на фоне подорожания продуктов питания и услуг.

По его мнению, повторение подобного сценария вполне возможно на протяжении текущего года с учетом ожидаемого повышения тарифов и потенциального ослабления гривни. Он считает, что цены на продукты тоже могут вырасти, «если правительство ослабит ручной контроль».

«В целом мы ожидаем 5,3% роста индекса потребительских цен в 2013 году», - сообщил А.Паращий.

Как сообщал УНИАН,инфляция в Украине в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%, против января 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5%, в 2014 году – 5,9%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит - 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.