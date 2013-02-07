«Райффайзен Банк Аваль»: доля иностранных банков может снизиться до уровня 2003 года

Доля иностранных банков может снизиться до 10% через год-два, вернувшись на уровень 2003 года, сообщил глава правления «Райффайзен Банка Аваль» Владимир Лавренчук в интервью агентству УНИАН.

По словам банкира, на конец 2012 года доля иностранных банков (без российских) в активах банковской системы составляла около 20%, но через год-два она вполне сможет снизиться до 10%, таким образом, вернувшись на уровень 2003 года. Цены состоявшихся сделок невысокие по причине большого предложения и низкого покупательского спроса на банки.

«Стратегии тех банков, которые планировали достигнуть прибыльности за счет быстрого роста масштабов деятельности, больше не актуальны. На фоне скромных прогнозов относительно роста рынка, они вынуждены либо привлекать значительный объем инвестиций в развитие, либо сворачиваться и зафиксировать убытки. В настоящее время только ограниченное количество банков способно инвестировать в развитие, поэтому второй сценарий более популярен», - сказал В.Лавренчук.

«Что касается значительной части украинских банков (кроме лидеров), то в отличие от консервативных иностранных, они обладают большей степенью «романтизма» и пытаются выжить в сложившихся условиях без инвестирования в развитие. Можно предположить, что такие банки также будут вовлечены в этот процесс, просто немного позже», - добавил он.

На вопрос корреспондента УНИАН относительно планов покупки или поглощения других банков, банкир сообщил, что этот вопрос относится к компетенции материнской структуры «Райффайзен Банк Интернациональ», но, по его мнению, структура банка является оптимальной для обеспечения эффективной работы, и в ближайшее время ее расширение не планируется.

Справка УНИАН. АО «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).

На 1 января 2013 года активы банка составили 47,69 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 26,07 млрд грн, обязательства - 41,35 млрд грн, средства клиентов - 27,80 млрд грн, собственный капитал - 6,35 млрд грн, уставный капитал - 3,0 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 33,85 млн грн.

Владимир Лавренчук, председатель правления «Райффайзен Банка Аваль» с 2005 года, в прошлом году избран вице-президентом Европейской Бизнес Ассоциации, входит с состав совета директоров Форума лидирующих международных финансовых учреждений и доверительного совета Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика: «Предправления "Райффайзен Банка Аваль": Доля иностранных банков в Украине продолжит снижаться».