У Азарова на следующей неделе будут утверждать план по евроинтеграции

Правительство на следующей неделе рассмотрит план мероприятий на 2013 год по евроинтеграции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня во время встречи с Еврокомиссаром по политике расширения и соседства Штефаном Фюле.

“Правительство уже подготовило план первоочередных мер по интеграции Украины в ЕС на 2013 год. Мы учтем результаты сегодняшней встречи. Уже на будущей неделе этот документ будет принят правительством”, - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство реализует все поставленные задачи по обеспечению полномасштабной евроинтеграции Украины.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

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