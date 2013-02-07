Сумма штрафов за нарушение конкурентного законодательства в 2012 году выросла почти вдвое

Объем штрафов, наложенных Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на субъектов хозяйственной деятельности за нарушение конкурентного законодательства и уплаченных в бюджет, вырос в 2012 году в 1,8 раза – до 40,5 млн грн против 22 млн грн в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил и.о. главы Комитета Рафаэль Кузьмин.

При этом общий объем наложенных штрафов, по словам Р.Кузьмина, составил 814 млн грн. Однако большинство штрафных санкций сейчас оспаривается в суде.

«В 2012 году мы зафиксировали многочисленные нарушения конкурентного законодательства. Экономический эффект от работы АМКУ составил 1 млрд грн», - отметил Р.Кузьмин.

Он напомнил, что в 2012 году серьезное внимание со стороны Комитета уделялось рынкам ЖКХ, нефти и нефтепродуктов, реализации лекарственных средств, электроснабжения, связи, строительства и продовольствия.

«По результатам исследования рынков бензинов, например, в 2012 году мы возбудили 75 дел, наложили 572 тыс. грн штрафов, из которых уже уплачено в бюджет порядка 200 тыс. грн. Мы постоянно мониторим ценовую ситуацию на рынке. Причем под пристальным вниманием как крупные операторы рынка, так и региональные участники рынка», - сообщил и.о. главы Комитета.

Он также привел пример аналогичной работы на рынке хлеба и хлебобулочных изделий. «На рынке хлеба возбуждено было 11 дел, объем штрафов составил 75 тыс. грн. 263 субъекта хозяйствования получили рекомендации АМКУ о прекращении нарушений конкурентного законодательства», - сказал Р.Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что в 2013 году приоритеты работы Комитета сохранятся. Специалисты ведомства и дальше будут концентрировать особое внимание на рынках реализации лекарственных препаратов, на рынках подключений к коммунальным сетям и объектам инфраструктуры, на рынках сбора, вывоза и переработки бытовых отходов, на рынке ритуальных услуг и в сфере дальнейшей дерегуляции экономики.

«Многие рынки, такие, например, как рынок ритуальных услуг, очень коррумпированы и монополизированы. Причем распространены злоупотребления монопольным положением. Мы намерены бороться жестко. И не только большими штрафами, но и привлечением правоохранительных органов», - подчеркнул Р.Кузьмин

Как сообщал УНИАН, в 2012 году АМКУ рассмотрел 6,5 тыс. заявлений и ходатайств о нарушении конкурентного законодательства. По результатам выданных рекомендаций удалось предотвратить более 5,8 тыс. случаев нарушений. Кроме того, Комитет провел большую работу по усовершенствованию нормативно-правовой базы по защите конкуренции в Украине. В частности, принят закон о размежевании полномочий органов власти в сфере естественных монополий и в сфере связи, утвержден Порядок предоставления в Комитет заявлений об освобождении от ответственности за участие в картелях, утверждены Типовые требования к согласованным действиям субъектов хозяйствования относительно совместных научно-исследовательских и исследовательско-конструкторских работ. Сотрудники Комитета также разработали ряд законопроектов о защите конкуренции и концепцию Общегосударственной программы развития конкуренции на 2014-2024 годы.