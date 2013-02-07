Падение доллара продолжилось на межбанке в четверг

В четверг, 7 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1320/8,1380, к 12:00 цены снизились до 8,1305/8,1350. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 8,1260/8,1310 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2708/0,2712, к 12:00 цены повысились до 0,2706/0,2710. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался на уровне 30,0190 (+0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3505/1,3575. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0210/11,0325, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0245/11,0345. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH скорректировались – 11,0235/11,0340.

Как сообщал УНИАН, в среду, 6 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1410/8,1460, к 12:00 цены понизились – 8,1390/8,1425. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,1330/8,1380 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0125/11,0210, к 12:00 цены повысились – 11,0165/11,0255. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9855/10,9965.