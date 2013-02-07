Просроченная кредитная задолженность украинских банков в 2012 году уменьшилась на 7 млрд грн

Просроченная кредитная задолженность украинских банков по итогам прошлого года сократилась почти на 7 млрд грн и на конец 2012 года составляла 8,9% общего объема кредитов, говорится в комментарии заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Алексея Ткаченко, размещенном на сайте НБУ.

«Просроченная кредитная задолженность за 2012 уменьшилась почти на 7 млрд грн, а ее доля в общем объеме предоставленных кредитов – с 9,6% до 8,9%», – сказал А.Ткаченко.

По его мнению, данные цифры свидетельствуют об улучшении качества кредитных операций банков.

Также А.Ткаченко сообщил, что украинские банки постепенно увеличивают объемы кредитования реального сектора экономики. Так, объем кредитов в экономику увеличился за прошлый год почти на 29 млрд грн, или на 5%, – до 610 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, активы банков в 2012 году увеличились на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Общие активы банков в 2012 году выросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн., при этом в структуре общих активов кредитные операции составляют 63,7%.

Обязательства банков в прошлом году выросли на 6,7% – до 957,4 млрд грн, из которых средства физлиц составили 364,7 млрд грн, или 38,1%, средства субъектов хозяйствования – 202,6 млрд грн, или 21,2%.

Капитал банков в 2012 году вырос на 5,5% – до 169,8 млрд грн, оплаченный зарегистрированный уставный капитал на 2% – до 175,4 млрд грн.

Украинские банки по итогам прошлого года получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году .

По состоянию на 1 января 2013 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

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