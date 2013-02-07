Украина в январе увеличила выручку от экспорта жемчуга, драгметаллов, камней, монет на 29,1%

Украина в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года увеличила выручку от экспорта жемчуга, драгоценных камней, металлов, бижутерии и монет на 29,1% до 13,103 млн долл., сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, за указанный период импорт жемчуга, драгоценных камней, металлов, бижутерии и монет вырос на 2,6% до 48,049 млн долл.

При этом в январе 2013 года в Украину импортировано золота на 43,022 млн долл., ювелирных изделий - 2,055 млн долл., алмазов на 1,057 млн долл. и платины на 72 тыс. долл.

Крупнейшими импортёрами золота в Украину стали Швейцария - 37,262 млн долл. и Голандия - 5,760 млн долл., ювелирных изделий - Германия (884 тыс долл.), Франция (315 тыс. долл.), Италия (171 тыс. долл.), алмазов - Россия (948 тыс. долл.) и Бельгия (109 тыс. долл.), а платины - Чехия (35 тыс. долл.), Германия (34 тыс. долл.).

В сообщении также отметили, что Украина экспортировала лом драгметаллов на 12,611 млн долл., основными странами-покупателями выступили Германия - 6,306 млн долл. и Швейцария - 6,304 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году по сравнению с 2011 годом Украина увеличила выручку от экспорта золота на 20% - до 9,7 млн долл., импорт золота в Украину в денежном эквиваленте сократился на 37,9% - до 384,7 млн долл.

Экспорт платины в прошлом году вырос в 3,3 раза - до 7,0 млн долл., экспорт серебра упал на 35% - до 3,4 млн долл., алмазов - вырос на 11%, до 7,2 млн долл., экспорт ювелирных изделий сократился на 22,5% - до 8,0 млн долл., а экспорт лома драгметаллов увеличился на 58,2% до 100,2 млн долл.

Импорт платины сократился в 2012 году на 11,4%, до 3,3 млн долл., серебра - упал на 34,4%, до 14,5 млн долл., импорт алмазов вырос 9,1%, до 13,3 млн долл., а экспорт ювелирных изделий сократился на 16,9%, до 55,935 млн долл.