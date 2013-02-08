Генпрокурор Нью-Йорка начал проверку "большой тройки" рейтинговых агентств

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман ведет проверку в отношении "большой тройки" международных рейтинговых агентств (S&P, Moody's и Fitch), предметом которой является оценка ими рейтингов ипотечных ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на издание Wall Street Journal.

Газета отмечает, что пока неясно, какие действия могут последовать за проводимой офисом Шнайдермана проверкой. 5 февраля стало известно о намерении властей США взыскать с S&P более 5 миллиардов долларов по гражданскому иску о завышении рейтингов ипотечных облигаций, что могло стать одной из причин мирового финансового кризиса.

В мае S&P и Moody's предстоит ответить в суде по иску Abu Dhabi Commercial Bank и ряда других институциональных инвесторов, понесших убытки в ходе кризиса и обвиняющих в этом рейтинговые агентства. Кроме того, собственную проверку в отношении S&P ведет Комиссия по ценным бумагам и биржам, а в отношении Moody's ведомством ведется аналогичная проверка с участием министерства юстиции.

Для выдвижения официальных обвинений Шнайдерману необходимо собрать доказательства того, что агентства нарушали соглашение, заключенное с его предшественником Эндрю Куомо в июне 2008 года. Соглашение предусматривало прекращение всех проводимых на тот момент расследований и проверок в отношении "большой тройки" в обмен на внесение изменений в систему оценки рейтингов ипотечных облигаций, обеспеченных субстандартными кредитами или кредитами с высокой степенью риска.

От агентств требовалось обеспечить независимую оценку рейтингов и изменить систему получения оплаты за такую оценку. Если будут выявлены какие-либо нарушения этого соглашения, у прокуратуры Нью-Йорка появится законный повод привлечь агентства к суду.