Азаров уверяет, что в этом году рост ВВП будет обеспечен на уровне 3%

Премьер-министр Украины Николай Азаров убежден, что в 2013 году удастся обеспечить рост валового внутреннего продукта в стране на 3%.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, об этом Н.Азаров сказал во время встречи с председателем европейского департамента МВФ Кристофером Джарвисом.

«Я убежден, что в 2013 году нам удастся обеспечить рост ВВП на уровне 3%», - отметил Н.Азаров.

По его словам, экономический рост будет достигнут, в частности, учитывая прогнозы экспертов, которые есть у правительства, о существенном росте отечественного агропромышленного производства в 2013 году. Кроме того, в четвертом квартале 2012 года на мировых рынках произошел рост цен на металлургическую продукцию, и эта тенденция удерживается, добавил премьер-министр.

Н.Азаров также отметил, что сейчас правительство завершает разработку программы активизации внутреннего производства, которая должна компенсировать экономическое замедление в 2012 году.

В тоже время глава правительства проинформировал К.Джарвиса о мерах, которые предпринимает правительство для поддержки экономического роста и улучшения внешнеторгового баланса Украины, а также для оздоровления финансовой ситуации в НАК "Нафтогаз Украины". Он отметил, что Украина поддерживает согласованные параметры дефицита госбюджета, а монетарная политика НБУ отвечает договоренностям в рамках программы stand-by с МВФ.

Как сообщал УНИАН, одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний Goldman Sachs прогнозирует снижение валового внутреннего продукта Украины в текущем году на 1,8%.

По оценкам Goldman Sachs, украинский ВВП в четвертом квартале 2012 года снизился на 1,8% после 1,3% минуса в предыдущие три месяца.

Всемирный банк в опубликованном в январе прогнозе оценил возможный рост украинского ВВП на уровне 2,2%, в то время как ЕБРР - в около 1%.

Согласно Госбюджету на 2013 год, номинальный ВВП в 2013 г. должен составить 1,576 триллиона гривень, рост ВВП – 3,4%, инфляция – 4,8%.

Рост ВВП Украины в 2012 году, по данным Всемирного банка, составил 0,5%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%.

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