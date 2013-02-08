ЕС оказался неплатежеспособен, заявляет глава Европарламента

Европейский Союз уже в 2012 году оказался неплатежеспособен, заявил глава Европарламента Мартин Шульц на пресс-конференции саммита ЕС.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, М.Шульц сказал: "Еще в ноябре мне позвонил еврокомиссар по финансовому планированию и бюджету Януш Левандовский, чтобы сообщить, что нам не хватает средств на наши программы на ноябрь и декабрь. Из необходимых 9 млрд евро удалось изыскать только 6. В бюджете этого финансового года уже есть дефицит в 16 млрд евро, который сохранится, пока Еврокомиссия не согласует со странами-членами дополнение к нему".

"Это означает, что ЕС уже оказался неплатежеспособен, и Европарламент не может допустить, чтобы в будущем дефицит бюджета структурно наращивался", - продолжил председатель Европарламента.

М.Шульц выступил категорически против включения в обсуждаемый на саммите финансовый план Евросоюза на 2014-2020 гг. структурного дефицита в 60 млрд евро.

"Базовые соглашения Евросоюза не позволят мне утвердить дефицитный бюджет", - подчеркнул он.

Говоря о последствиях возможного провала переговоров на саммите о следующем семилетнем плане главного финансового документа ЕС, М.Шульц отметил, что в этом случае бюджеты сообщества будут приниматься на ежегодной основе на базе положений 2013 года.

"Такой сценарий на практике более выгоден странам - получателям средств, поскольку бюджет 2013 года является самым большим за всю историю сообщества", - добавил М.Шульц.

"Именно поэтому страны-доноры сегодня так стремятся внести радикальные сокращения в следующий план на 2014-2020 годы", - сказал глава Европарламента.

По его словам, на саммите могут быть утверждены только основные параметры этого документа. Затем на их основе Совет ЕС на уровне министров должен будет разработать детальный проект, который получит легальную силу только после его утверждения Европарламентом.

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