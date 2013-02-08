Золотовалютные резервы Беларуси в январе сократились на 70,4 млн долл.

Минск. В Беларуси по итогам января 2013 года золотовалютные резервы в соответствии с методологией Международного валютного фонда сократились на 70,4 млн долл. и, по предварительным данным, на 1 февраля 2013 года составили 8 млрд 24,6 млн долл. США в эквиваленте.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Национального банка Беларуси.

«На снижение объема золотовалютных резервов оказало влияние погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте в полном объеме. Поддержанию объема золотовалютных резервов (ЗВР) в январе текущего года в основном способствовало поступление четвертого транша кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС в сумме 440 млн долларов США», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.

При этом, по информации Нацбанка, согласно национальной методике определения уровень золотовалютных резервов увеличился на 182,4 млн долл. и на 1 февраля 2013 года составил 8 млрд 945,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС 4 июня 2011 года одобрил выделение Беларуси финансового кредита в объеме 3 млрд долл. Кредит выделяется шестью траншами в течение 2011-2013 годов и рассчитан на 10 лет.

31 января Беларусь получила четвертый транш кредита АКФ ЕврАзЭС в размере 440 млн долл.

Первый транш на 800 млн долларов был перечислен в Беларусь 21 июня 2011 года, еще 440 млн долларов – в декабре 2011 года.

В 2012 году Беларусь должна была получить два транша по 440 млн долларов каждый. Третий транш был получен в июне и зачислен в золотовалютные резервы страны.

Белорусская сторона планирует, что оставшиеся два транша, при условии положительного решения АКФ ЕврАзЭС по ним, поступят в Беларусь в 2013 году.

Справка УНИАН. Методика исчисления МВФ отличается от национальной методики определения резервов тем, что при подсчете ЗВР учитываются только монетарное золото и валютные резервы в свободно конвертируемых валютах иностранных государств.

Золотовалютные резервы Беларуси в 2012 году сокращались четыре месяц подряд. В октябре было зафиксировано их снижение на 102,8 млн долл., в сентябре - на 15,2 млн долл., в августе – на 106,3 млн долл., в июле – на 82 млн долл.

Рост резервов в Беларуси был отмечен в июне и ноябре 2012 года. Тогда золотовалютные резервы выросли на 291 млн долл. и на 184 млн долл. соответственно.