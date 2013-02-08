Межбанк открылся обвалом котировок

В пятницу, 8 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1195/8,1265 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2693/97, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8880/10,8970. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3410/12 (четверг — 1,3553/55).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1320/8,1380, к 12:00 цены снизились до 8,1305/8,1350. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 8,1260/8,1310 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0210/11,0325, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0245/11,0345. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH скорректировались – 11,0235/11,0340.