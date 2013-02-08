Киевсовет принял программу соцэкономразвития столицы на 2013 год в размере 1,2 млрд грн

Киевсовет принял программу социально-экономического развития Киева на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 69 из 92 зарегистрированных в зале депутатов.

Депутаты своим решением утвердили объем программы в размере 1,2 миллиарда гривень, из городского бюджета будет выделено 403,5 миллиона гривень, а остальные - за счет субвенций госбюджета. Ассигнования, в основном, направлены на поддержку процессов на объектах, по которым невозможно прекратить работы, на продолжение выполнения работ по ликвидации аварийных ситуаций и наиболее социально важные для города пусковые объекты. По некоторым объектам сроки введения в эксплуатацию перенесены.

Как доложил во время обсуждения проекта заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, с правительством уже проведены переговоры об увеличении финансирования Киева на капитальные вложения. По его данным, в частности, уже готовится постановление правительства о выделении Киеву 268 миллионов гривень на строительство метро. Речь идет о достройке Куреневско-Красноармейской линии, а именно станции “Ипподром” (Одесская площадь). Кроме этих средств, город в своей программе социально-экономического развития на этот год заложил 300 миллионов гривень.

По словам Р.Крамаренко, эта станция будет введена в эксплуатацию ко Дню Независимости, максимум - к 1 сентября. Также Р.Крамаренко сообщил, что город ожидает дополнительного финансирования и на проектирование новой ветки метро в направлении Виноградаря.

Справка УНИАН. В прошлом году объем программы социально-экономического развития в столице был утвержден на уровне 3,9 миллиарда гривень.