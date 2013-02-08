Эксперт прогнозирует умеренную инфляцию в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы уровень инфляции в Украине будет умеренным, говорится в комментарии руководителя информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николая Ивченко, переданном агентству УНИАН.

По его мнению, инфляция в феврале-марте может составить 0,1-0,3%, что примерно сопоставимо с показателем января.

Н.Ивченко отмечает, что традиционно в этот период темпы инфляции примерно равны январским. Кроме того, ситуация на рынке продовольственных товаров остается относительно стабильной благодаря увеличению количества рынков и торговых мест на них. Также относительно невысокой инфляции способствует текущая монетарная политика НБУ.

«По итогам 2013 года инфляция в Украине может составить около 5%. Более высоким темпам роста показателя в текущем году будет способствовать ожидаемое ускорение экономического роста на фоне улучшения ситуации в еврозоне, более либеральная монетарная политика НБУ во второй половине года, а также вероятное повышение цен на газ и услуги ЖКХ. Сдерживать рост инфляции будут позитивные ожидания по урожаю, а также выросшая конкуренция на рынке продовольственных товаров», – прогнозирует Н.Ивченко.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составила 0,2%, против января 2012 года зафиксирована дефляция в размере 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5%, в 2014 году – 5,9%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из таких прогнозных макроэкономических показателей: инфляция (декабрь к декабрю) – 4,8%, дефицит - 3,2% ВВП, темпы роста ВВП – 3,4%.