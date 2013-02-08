Киевсовет принял бюджет столицы-2013: доходы - 18,5 млрд грн, расходы - 18,2 млрд грн

Киевсовет принял бюджет столицы на 2013 год с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, за поданный Киевской городской государственной администрацией проект на сегодняшнем заседании сессии Киевсовета проголосовали 72 из 93 зарегистрированных в зале депутатов .

В соответствии с документом, утвержден общий фонд доходной части бюджета в сумме 16,094 млрд грн, специальный фонд – 2,446 млрд грн, в том числе бюджет развития – 1,597 млрд грн. Также в доходную часть включены субвенция из госбюджета в сумме 2,780 млрд грн, дотация выравнивания и дополнительная дотация из госбюджета - соответственно 124,7 млн грн и 35 млн. грн.

Как отмечается в документе, основной статьей доходов является налог на доходы физических лиц в сумме 8,246 млрд грн. При этом в объяснительной записке указывается, что, в соответствии со статьей 65 Бюджетного кодекса, в городской бюджет Киева засчитывается 50% этого дохода.

Среди других доходов: плата за землю – 4,127 млрд грн; поступления от продажи земли - 520 млн грн; от единого налога – 498,2 млн грн; от арендной платы за пользование коммунальным имуществом – 321,9 млн грн; поступление от приватизации коммунального имущества - 300 млн грн; средства паевого участия в развитии инфраструктуры – 257 млн 750 тыс. грн; плата за лицензии - 242,2 млн грн; поступления от размещения рекламы - 92 млн грн; плата за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности - 69,6 млн грн; налог на прибыль предприятий коммунальной формы собственности - 42,3 млн грн.

В доходную часть также включены собственные доходы бюджетных учреждений в сумме 472,1 млн грн, в частности, заведений образования - 237,5 млн. грн, здравоохранения - 157 млн грн, культуры - 37,9 млн. грн, соцзащиты - 27,9 млн грн.

Расходы общего фонда утверждены в сумме 14,988 млрд грн, специального фонда - 3,255 млрд грн.

Самыми крупными статьями расходов являются, в частности: образование – 4,787 млрд грн; здравоохранение – 3,579 млрд грн; социальная защита и соцобеспечение – 3,217 млрд грн; строительство – 1,212 млрд грн, в том числе развитие метрополитена – 320,9 млн грн; жилищно-коммунальное хозяйство – 875,9 млн грн; культура и искусство – 631,5 млн грн; СМИ - 35,8 млн грн; физкультура и спорт - 143,5 млн грн. На государственное управление предусмотрено 638,1 млн грн.

За счет средств госбюджета, которые выделяются Киеву на выполнение функций столицы, на строительство станции метро «Теремки», Подольского мостового перехода и реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в целом будет выделено 750 млн грн.

Бюджетом предусмотрены расходы на транспорт, дорожное хозяйство, связь, телекоммуникации и информатику в сумме 744 млн грн, из них 360 млн грн - компенсация транспортным предприятиям за льготный проезд отдельных категорий граждан.

Кроме того, бюджет предусматривает взносы в уставные фонды субъектов предпринимательской деятельности в сумме 726,270 млн грн. Так, средства будут направлены на пополнение уставных фондов, в частности, КП «Киевпасстранс» и «Киевский метрополитен» - 654 млн грн.

Также, по предложению КГГА, депутаты поручили Департаменту финансов осуществить взносы в уставный фонд ПАО «Коммерческий банк «Крещатик» и долгосрочные финансовые инвестиции путем приобретения его акций.

В соответствии с принятым бюджетом, на обслуживание долга Киева запланированы расходы в 2013 году в сумме 1,189 млрд грн, сумма предельного долга по состоянию на 31 декабря 2013 установлена в размере 10,261 млн грн. Предельный объем местных гарантий на текущий год утвержден в сумме 1,234 млрд грн.

Согласно документу, на погашение кредитов, полученных на покрытие временных кассовых кредитов, будет направлено 300 млн грн.

Предусмотрено, что за счет субвенции из госбюджета будут профинансированы выплаты помощи малообеспеченным слоям населения – на это заложено 1,68 млрд грн; льготы и жилищные субсидии населению – 552,5 млн грн; компенсация за льготный проезд отдельных категорий граждан в общественном транспорте – 235,9 млн грн; обеспечение функционирования «Киевского городского центра сердца» - 37 млн грн, Центра ядерной медицины столичного онкологического центра - 10 млн грн.

Также 40 млн грн субвенции будут использованы для проведения консервирования и музеефикации, завершение археологических исследований Старокиевской горы с остатками Десятинной церкви. Еще 161,5 млн грн субвенции направят на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог и улиц коммунальной собственности.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни в бюджет Киева-2013 г. будут внесены изменения на сумму около 1,3 млрд грн за счет остатков бюджетных средств, сложившихся на начало года. Согласно Бюджетному законодательству, изменения могут вноситься в бюджет только после его принятия и не в один день с его утверждением.