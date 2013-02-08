Колесников предлагает создать Нацагентство по подготовке к Евробаскету-2015

Народный депутат Борис Колесников предлагает создать Национальное агентство по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы по баскетболу “Евробаскет-2015”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе заседания Координационного комитета по подготовке к Евробаскету-2015.

“Мы работали по Вашему поручению начиная с марта 2012 года. У нас нет центрального органа исполнительной власти, который непосредственно готовит чемпионат Европы. То есть, нет нового национального агентства. Поэтому все-таки прошу из личного опыта Вашего и моего учредить национальное агентство как центральный орган исполнительной власти”, - сказал Б.Колесников, обращаясь к Президенту Украины Виктору Януковичу.

В свою очередь В.Янукович отметил, что премьер-министр Украины Николай Азаров «посмотрит, как лучше подойти к организации проведения в Украине Евробаскета-2015».

Напомним, Б. Колесников, будучи вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Украины отвечал за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году.