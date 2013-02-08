НБУ назвал «ПриватБанк» самым эффективным среди украинских банков

Национальный банк Украины назвал «ПриватБанк» самым эффективным среди банков страны по показателю чистой прибыли по итогам 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Нацбанке, по итогам 2012 года «ПриватБанк» показал лучший финансовый результат в Украине. «Очень важным для нас является то, что после трех лет убыточной деятельности отечественный банковский сектор вышел на прибыльный уровень. За 2012 год прибыль банковской системы составила почти 5 млрд грн, в то время как в 2011 году банки понесли убытки в размере 7,7 млрд грн», - цитирует пресс-служба заместителя главы Нацбанка Алексея Ткаченко.

Он также назвал лучшими по финансовому результату в 2012 году «Укргазбанк», «ВТБ Банк», «Ощадбанк», и уточнил, что наибольший размер уставного капитала имеют государственные банки и «ПриватБанк».

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим финучреждением страны по объему активов. На 1 января 2013 года активы банка составляли 172,43 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 113,73 млрд грн, обязательства - 154,13 млрд грн, средства клиентов - 106,34 млрд грн, собственный капитал - 18,3 млрд грн, уставный капитал - 14,9 млрд грн. За 2012 год банк получил прибыль в размере 1,53 млрд грн.

Согласно ежегодному рейтингу world's Best Banks 2012 британского финансового журнала The Banker, «ПриватБанк» был признан лучшим украинским банком и одним из лучших банков мира.

Основными владельцами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).