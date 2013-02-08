«Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк» - лидеры по росту активов в 2012 году

«Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк» стали лидерами по приросту активов в 2012 году, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, объем общих активов банков за 2012 год вырос на 56 млрд грн, или на 5%, до 1,3 трлн грн.

«Положительным является то, что рост активных операций банков происходил преимущественно в национальной валюте. В тройку лидеров среди банков, которые больше всех нарастили активные операции, входят «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк», - цитирует пресс-служба заместителя главы Нацбанка Алексея Ткаченко.

По его словам, просроченная кредитная задолженность за 2012 уменьшилась почти на 7 млрд грн, а ее доля в общем объеме предоставленных кредитов - с 9,6% до 8,9%. Объем кредитов, предоставленных в экономику, увеличился за 2012 год почти на 29 млрд грн, или на 5%, до 610 млрд грн.

Замглавы НБУ добавил, что в прошлом году повысилась ликвидность банковской системы благодаря росту объемов средств на корреспондентском счете НБУ, которые выросли на 12% - до 25 млрд грн. Остатки средств на корреспондентском счете в Национальном банке Украины выросли больше всех у «Укрсоцбанка», «Райффайзен Банка Аваль», «ПриватБанка» и у государственных банков.

Чиновник также отметил, что в прошлом году обязательства украинских банков увеличились на 59 млрд грн, или почти на 7%, до 958 млрд грн. «Наибольшую часть прироста обязательств составили средства населения. Их объем на счетах в банках за 2012 вырос на 58 млрд грн, или на 19%, до 364 млрд грн», - сказал А.Ткаченко. По его словам, одновременно с ростом объемов вкладов населения в банках в прошлом году вырос объем средств юрлиц на 9% - до 16 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины назвал «ПриватБанк» самым эффективным среди банков страны по показателю чистой прибыли по итогам 2012 года.

Ранее глава НБУ Игорь Соркин сообщал, что прибыль украинских банков в 2012 году составила почти 5 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году. Согласно информации на сайте НБУ, доходы банков в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличились на 5,4% - до 150,4 млрд грн, в том числе процентный доход составил 117,547 млрд грн, комиссионный доход - 21,161 млрд грн. Расходы уменьшились на 3,3% и составили 145,3 млрд грн, в т.ч. процентные расходы - 68,204 млрд грн, общие административные расходы - 37,265 млрд грн, отчисления в резервы - 23,423 млрд грн.