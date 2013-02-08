Инвесторы вложат 4,3 млрд грн в строительство 6 спортивных арен для Евробаскета-2015

На строительство 6 спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове для проведения в Украине чемпионата Европы по баскетболу частные инвесторы потратят около 4,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в ходе сегодняшнего заседания Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы по баскетболу в 2015 году под председательством Президента Украины Виктора Януковича.

«Основная нагрузка на финансирование строительства необходимой спортивной инфраструктуры лежит на частных инвесторах на условиях государственно-частного партнерства. Правительство, выполняя задачи, поставленные Президентом, создает благоприятные условия для привлечения международных и отечественных инвесторов.

Частные инвесторы полностью берут на себя финансирование строительства всех 6 новых спортивных арен (Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов и Харьков). Также частные инвесторы финансируют строительство терминальных комплексов в аэропортах Одессы и Днепропетровска.

Общая сумма частных инвестиций превысит 4 млрд грн. Из них 25% - средства частных инвесторов, 75% - кредитные средства, которые инвесторы берут в банках», - сказал вице-премьер.

По его словам, инвесторы, по плану, возвращают тело кредита банкам за 5 лет, а «государство будет помогать компенсировать проценты». А.Вилкул не уточнил при этом предполагаемый размер процентов, которые предстоит погашать государству.

По его словам, государственное финансирование подготовки чемпионата составит 7,057 млрд грн.

Напомним, в декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

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