Янукович поручил изучить целесообразность создания Нацагентства по Евробаскету-2015

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров изучить целесообразность создания Национального агентства по проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

«Я считаю, что премьер-министр Николай Янович Азаров посмотрит, как лучше подойти к организации выполнения этого важнейшего задания», - сказал В.Янукович во время заседания Координационного комитета по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 февраля, народный депутат Борис Колесников в ходе заседания Координационного комитета по подготовке к Евробаскету-2015 предложил создать Национальное агентство по подготовке и проведению в Украине финального турнира Чемпионата Европы по баскетболу “Евробаскет-2015”.

Напомним, Б.Колесников, будучи вице-премьер-министром - министром инфраструктуры Украины, отвечал за подготовку и проведение чемпионата Европы по футболу в 2012 году.