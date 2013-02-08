На межбанке пятницы торги закрылись котировками 8,10/8,11 грн/долл.

В пятницу, 8 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1195/8,1265, к 12:00 цены упали 8,1100/8,1140. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1065/8,1130 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2693/97, к 12:00 цены снизились 0,2689/93. К закрытию цены достигли уровня 0,2688/92. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,1590 (+0,1400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3380/1,3425. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8880/10,8970, к 12:00 цены ушли вниз 10,8790/10,8885. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,8550/10,8675.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 февраля, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1320/8,1380, к 12:00 цены снизились до 8,1305/8,1350. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 8,1260/8,1310 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,0210/11,0325, к 12:00 цены ушли вверх – 11,0245/11,0345. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH скорректировались – 11,0235/11,0340.