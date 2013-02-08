Миндоходов будет сообщать об отсутствии налогового долга по электронной почте

Министерство доходов и сборов запускает налоговый сервис, позволяющий налогоплательщикам оперативно получать справку об отсутствии задолженности перед бюджетом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Для этого плательщику необходимо послать электронное заявление в налоговую. В случае отсутствия у заявителя налогового долга автоматически формируется электронная справка и направляется на его электронный адрес», - сказано в сообщении.

Также в сообщении министерства отмечается, что по желанию плательщика справка может направляться и в бумажном виде.

«Для этого ему нужно обратиться в налоговый орган, в котором он состоит на учете, с соответствующим заявлением. В нем необходимо указать нормативное основание для выдачи справки», - отмечено в сообщении.

В то же время, как передает пресс-служба ведомства, справку об отсутствии задолженности можно получить и в Центрах обслуживания налогоплательщиков. Срок выдачи справки не превышает 5 рабочих дней.

«Форма справки и заявления на ее получение утверждены соответствующим приказом Министерства финансов Украины», - отмечено в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 5 февраля 2013 года количество владельцев электронных ключей, предоставленных в Центре сертификации ключей Министерства доходов и сборов Украины для оформления налоговой отчетности в электронном виде, выросло до 148 тыс. абонентов - 99,2 тыс. частных предпринимателей и 48,8 тыс. юридических лиц.

Аккредитованный Центр сертификации ключей начал работу 30 мая 2012 года. Выдача, генерация ключей является бесплатной, а Центр способен предоставлять до 2 тыс. ключей электронной подписи в день. Расходы на создание Центра составили 1,5 млн грн. При этом в Миндоходов рост пользователей услуг центра объясняют удобством самих услуг, позволяющих не появляться в налоговой инспекции даже раз в квартал, а отправлять документацию через Интернет. Переход на электронное декларирование все активнее используют плательщики НДС, налога на прибыль и акцизного налога.