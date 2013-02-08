Финансировать подготовку к Евробаскету-2015 начнут во второй половине февраля

Финансирование мероприятий по подготовке и проведению в Украине финального турнира чемпионата Европы 2015 года по баскетболу планируется начать уже во второй половине февраля.

Об этом заявил министр финансов Украины Юрий Колобов сегодня на первом заседании Комитета по подготовке и проведению Евробаскета-2015, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Эти средства предусмотрены по отдельной бюджетной программе, порядок уже утвержден Министерством финансов», - сказал он, отметив, что в 2013 году для реализации мероприятий запланировано около 200 млн грн.

«Наша задача - привести объекты Евробаскета в соответствие с требованиями ФИБА Европы и обеспечить организационные мероприятия по подготовке и проведению чемпионата», - добавил Ю.Колобов.

В то же время министр финансов отметил необходимость ускорения работ по разработке точного перечня мест, спортивных арен и других объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры, которые необходимо построить и реконструировать для проведения чемпионата.

Вместе с тем, подчеркнул он, подготовка к чемпионату должна выполняться не только за счет средств государственного бюджета, но и с привлечением ресурсов регионов и инвесторов. По убеждению министра финансов, это даст возможность не только сэкономить государственные средства на строительство многофункциональных сооружений и объектов Евробаскета-2015, но и в будущем не расходовать средства на их содержание.

Как сообщал УНИАН, в декабре в 2011 году Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

Вице-премьер-министр Александр Вилкул сегодня, 8 февраля, сообщил, что в Украине в рамках подготовки к проведению Евробаскета-2015 будут построены шесть новых спортивных арен.

По его словам, частными инвесторами на строительство спортивных арен в Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе, Львове и Харькове будет израсходовано около 4,3 млрд грн.

Государственное финансирование подготовки чемпионата составляет 7,057 млрд грн, сказал А.Вилкул.