Дефицит госбюджета за 2012 год увеличился в 2,3 раза

Государственный бюджет Украины за 2012 год сведен с дефицитом 53,387 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 29, 833 млрд грн больше, чем за 2011 год.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Дефицит общего фонда госбюджета составили 53,350 млрд грн.

В 2012 году доходы госбюджета составили 346,025 млрд грн, что на 31,408 млрд грн, или на 10% больше показателя 2011 года. В т.ч. в общий фонд госбюджета поступило 289,577 млрд грн, что на 8,9% больше 2011 г.

Кассовые расходы госбюджета в 2012 г. составили 395,661 млрд грн, что на 18,7% больше прошлогоднего. В т.ч. расходы общего фонда составили 343,590 млрд грн – на 19,6% больше 2011 г.

По данным Минфина, сводный бюджет за январь-ноябрь выполнен с дефицитом 50,73 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 373,960 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 322,227 млрд грн, расходы — 413,605 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 360,501 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован в размере 38,807 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда — 34,923 млрд грн.

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