Прокуратура добилась выплаты почти 2,4 млн грн долга по зарплате киевским метростроевцам

При вмешательстве прокуратуры 1439 киевским метростроевцам выплатили почти 2,4 млн грн долгов по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, проверкой установлено, что работникам ПАО «Киевметрострой» не выплачена зарплата за ноябрь прошлого года.

По результатам проверки начальнику Территориальной государственной инспекции труда и генеральному директору ПАО внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений законодательства об оплате труда.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы работникам “Киевметростроя” на сегодняшний день погашена в полном объеме, также уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме почти 1,4 млн грн.