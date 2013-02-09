Правительство Венесуэлы девальвировало национальную валюту

Правительство Венесуэлы сократило стоимость национальной валюты, боливара, почти вдвое по отношению к американскому доллару, передает Русская служба Би-Би-Си.

О девальвации боливара было объявлено через несколько часов после возвращения вице-президента Николаса Мадуро с Кубы, где он получил от Президента Уго Чавеса инструкции по экономическим вопросам.

Сам У.Чавес не появляется на публике с декабря прошлого года, поскольку находится в гаванской клинике для прохождения очередного сеанса лечения от рака. Из-за обострения болезни У.Чавес не смог принять президентскую присягу, его инаугурация была перенесена.

Ожидается, что девальвация боливара, призванная стимулировать рост экономики Венесуэлы, может усилить набирающую обороты инфляцию.

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