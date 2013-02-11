США уступили Китаю лидерство в мировой торговле

США, завершившие 2012 год с оборотом экспорта и импорта товаров в 3,82 триллиона долларов, уступили лидерство в мировой торговле Китаю, чей показатель торгового оборота в 2012 году достиг 3,87 триллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Китай, согласно сообщению, становится основным торговым партнером ведущих экономик мира. По данным банка Goldman Sachs Group, к концу десятилетия индивидуальные торговые обороты стран ЕС с Китаем окажутся значительнее, чем их торговые обороты между собой. В частности, экспорт Германии в Китай вдвое превысит немецкий экспорт в соседнюю Францию.

Вместе с тем, аналитики Bloomberg обращают внимание, что экономика США в денежном выражении по-прежнему вдвое превышает экономику Китая. По данным Всемирного банка, в 2011 году ВВП США составлял 15 триллионов долларов, в то время как по данным статистических служб Китая, ВВП страны составил 8,3 триллиона долларов. И хотя торговый потенциал США, по словам экспертов, еще не вычерпан, выравнивание экономических показателей между двумя странами (США и Китаем) – это вопрос времени: экономика Китая демонстрирует среднегодовой рост в 9,9% с 1978 года.

К 2016 году Китай, вероятно, станет ведущим торговым государством мира, сохраняя также звание крупнейшего потребителя энергоносителей и владельца самых больших валютных резервов в мире.