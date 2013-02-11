Миссия МВФ заинтересовалась законодательными инициативами Миндоходов – Клименко

Миссия Международного валютного фонда, завершающая работу в Украине, провела встречу с представителями Министерства доходов и сборов Украины и высказала заинтересованность последними инициативами министерства в сфере усовершенствования бизнес-климата.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» сказал министр Александр Клименко. «Миссию интересовали конкретные меры, которые возможно реализовать в ближайшие полтора года, - по улучшению бизнес-климата при сохранении динамики бюджетных поступлений. К слову, этот вопрос возник не сегодня и не вчера. В этом тренде налоговая служба, а теперь и Министерство доходов работают на протяжении минимум последнего года. Среди основных направлений, обсуждавшихся с миссией как приоритетные, были наши основные инициативы последнего времени», - сказал А.Клименко.

По его словам, особое внимание было уделено имплементации норм закона о трансфертном ценообразовании. «Этот законопроект уже находится в ВР, и мы ожидаем его принятия. И не только мы. Миссия отметила принятие этого закона как один из приоритетных и потенциально наиболее результативных шагов по сохранению динамики поступлений в госказну с учетом интересов бизнеса. Особенно это важно в контексте того, что практически каждая его строка и статья были обсуждены и согласованы с представителями как экспертной среды, так и бизнеса, в том числе крупного системообразующего», - обратил внимание А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 января одобрил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием. Этот законопроект был разработан Министерством доходов и сборов совместно с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers.

Документ был публично представлен в декабре 2012 года представителям крупного бизнеса, а также национальным и иностранным инвесторам. Затем в течение месяца он активно обсуждался в деловых кругах. Как утверждают в Миндоходов, все пожелания налогоплательщиков, не противоречащие интересам государства, были учтены в финальной версии законопроекта.

Отметим также, что миссия Международного валютного фонда работает в Украине с 29 января по 12 февраля. По мнению экспертов, основная задача миссии – сбор технической информации об экономическом состоянии Украины с целью продолжения дальнейшего сотрудничества и поиска условий подписания новой программы кредитования Украины со стороны МВФ.