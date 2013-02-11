Объем платежей по акцизному налогу составит не менее 1,2 млрд грн – глава Миндоходов

Предполагаемый эффект от уплаты акцизного налога составит не менее 1,2 млрд грн, заявил в интервью газете «Зеркало недели» глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Конкретные результаты мы увидим после 20 февраля, когда закончится декларационная кампания по акцизному налогу. Но уже по итогам января был зафиксирован рост поступлений по этому налогу на 9,5% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом», - сказал А.Клименко.

При этом он отметил, что увеличение контроля за оборотом подакцизных товаров несет и социальную нагрузку, поскольку усиливает защиту от табачного и алкогольного фальсификата.

«Планируем создание комплексной системы учета оборота алкогольных напитков и табачных изделий, которая позволит контролировать торговлю подакцизными товарами на всех этапах - от производителя до розничного торговца. Защитить граждан от фальсификата мы намерены за счет введения акцизных марок нового образца с трехуровневой защитой от подделки», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Министерство доходов и сборов Украины предложило ввести акцизные марки нового образца с трехуровневой защитой от подделки. Миндоходов разработало проект соответствующего постановления Кабинета министров. В конце января 2013 года Миндоходов раскритиковало возможность исключения акцизных марок из перечня бланков строгой отчетности, объяснив свою позицию тем, что такой шаг приведет к росту фальсификата и расширению теневого рынка подакцизных товаров. Специалисты министерства также обратили внимание, что подпольное производство алкоголя и табака – одно из распространенных налоговых преступлений. Причем фальсификат, предлагаемый потребителям, зачастую угрожает их жизни и здоровью.

Напомним также, что 20 ноября 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым, в том числе, предполагается повышение ставки акциза на сигареты без фильтра до 72,70 грн/тыс. шт. вместо действующей 49,48 грн/тыс. шт., с фильтром до 162,60 грн/тыс. шт. вместо 110,64 грн/тыс. шт. Ставка на табачное сырье установлена в размере 217,6 грн/кг вместо нулевой ставки этого налога. При этом адвалорная ставка на сигареты без фильтра снижена с 20% до 12%, с фильтром – с 25% до 12%.