Торги на межбанке в понедельник открылись котировками 8,1065/8,1165 грн/долл.

В понедельник, 11 февраля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,1065/8,1165 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2686/90, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8260/10,8430. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3356/58 (пятница - 1,3410/12).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1195/8,1265, к 12:00 цены упали 8,1100/8,1140. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1065/8,1130 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8880/10,8970, к 12:00 цены ушли вниз 10,8790/10,8885. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,8550/10,8675.