Украина выступает за единое экономическое пространство между ЕС и ТС, заявил Кожара

Украина выступает за единое экономическое пространство между Европейским Союзом и Таможенным союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время своего выступления на Экспертном форуме “Украина-2013”.

“Мы решительно выступаем за единое экономическое пространство между этими двумя мощными экономическими объединениями”, - сказал Л.Кожара.

По его убеждению, в таком пространстве легко найдется место и для Украины.

Л.Кожара считает, что Европейский и Таможенный союзы должны начать переговоры об облегчении торговли.

“У меня вопрос: почему Европейский и Таможенный союзы, которые имеют общую границу и товарооборот в 446 млрд долларов, даже разговор не начинают об облегчении торговли, не говоря уже о полноценной зоне свободной торговли? На мой взгляд, это нонсенс. Выходит, с Японией и Вьетнамом договориться легче, чем с ближайшим соседом?”, - сказал Л.Кожара.

Министр также отметил, что торговые взаимоотношения с Таможенным союзом не являются для Украины вопросом цивилизационного выбора.

“Таможенный союз - это 60 млрд долларов товарооборота. Разве мы можем отказаться от такого мощного рынка?”, - отметил Л.Кожара.

По его словам, в этой связи Украина ведет поиск форм сотрудничества с Таможенным союзом, общей основой которого является предложенная Президентом Украины Виктором Януковичем формула “3+1”.

Л.Кожара напомнил, что уже заключены 2 меморандума с Евразийской экономической комиссией: меморандум о сотрудничестве по вопросам торговли и меморандум о сотрудничестве по вопросам технического урегулирования. По словам министра, дальнейший формат стороны будут искать в ходе переговоров.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время совместной конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле заявил, что Украина будет максимально использовать преимущества, которые предоставляет углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли с ЕС и углубленное взаимодействие с Таможенным союзом.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявил, что курс Украины на евроинтеграцию является неизменным, но страна не может игнорировать других соседей.

В.Янукович отметил, что Украина не может игнорировать тот факт, что уровень ее товарооборота со странами Таможенного союза составляет более 60 млрд долларов.

В свою очередь Президент Литвы Даля Грибаускайте отметила, что одновременное подписание соглашений с Евросоюзом и Таможенным союзом невозможно, поскольку эти соглашения будут противоречить друг другу.

Напомним, Украина и ЕС завершили переговоры о Соглашении об ассоциации в декабре 2011 года, а 30 марта 2012 года – парафировали его.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил решение о возможности подписания Соглашения об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», который должен состояться в ноябре 2013 года, при условии прогресса со стороны Украины в сфере проведения реформы избирательного законодательства, судебной реформы, решения проблем выборочного правосудия и ряда других реформ, в том числе – в сфере борьбы с коррупцией и улучшения бизнес-климата.

Вместе с тем, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.