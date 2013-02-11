Ликвидация схем уклонения от уплаты НДС увеличила сборы этого налога в 2012 году на 15,4%

Ликвидация применяемых для уклонения от уплаты НДС схем привела к росту сборов этого налога в прошлом году на 15,4% при ожидаемом номинальном росте ВВП на 6,3%.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» сказал глава Министерства доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«При этом добросовестные плательщики не ощутили никакого давления. Внедренные нами современные методы мониторинга позволили отказаться от тотальных проверок и вычислять нарушителей дистанционно», - обратил внимание министр.

При этом он отметил, что проблемы существования задолженности по НДС никто не отрицает. «Да, мы не отрицаем существования проблемы НДС, но активно над ней работаем. И могу сказать, что на сегодня у правительства есть четкое понимание решения этого болезненного для бизнеса вопроса. Еще в прошлом году мы внедрили ряд организационных и структурных изменений, что уже позволило добиться ощутимых результатов. А именно - стабилизации позитивной тенденции, когда заявка на возмещение НДС от плательщиков меньше, чем его фактическое возмещение из бюджета», - сказал А.Клименко.

Он напомнил, что при общей сумме заявки в 43,4 млрд грн фактически возмещено НДС на 46,0 млрд. «То есть с учетом доли задекларированных в 2012 г. сумм налога обеспечено не только возмещение объема заявок текущего года, но и сокращение невозмещенных прошлогодних заявок», - подчеркнул министр.

Он также сообщил о том, что в 2012 году значительно повысился процент возмещения НДС в автоматическом режиме. «В автоматическом режиме было выплачено 50,4% общей суммы возмещения НДС за прошлый год. Приблизительно в полтора раза выросла как сумма автоматического возмещения - с 15,9 млрд грн до 23,3 млрд грн, так и количество ее получателей - с 326 до 500», - отметил А.Клименко

Он также сказал, что на нынешний год Миндоходов запланировало упрощение еще ряда процедур администрирования НДС, что позволит продолжить поэтапное повышение уровня его автоматического возмещения.

Кроме того, А.Клименко обратил внимание, что в 2013 году будет внедрена система возмещения НДС путем выпуска ценных бумаг. «Мы пошли навстречу просьбам бизнеса и предоставили эту возможность. Подчеркну, это возможность, а не обязанность. Бизнес может по своему усмотрению сделать выбор либо в пользу возмещения деньгами, либо в пользу оформления казначейского финансового векселя. Мы рассматриваем вексели лишь как временное средство. В долгосрочной перспективе предусмотрен комплекс мер, направленных на усовершенствование модели администрирования НДС. В их числе - значительное сокращение перечня существующих льгот и преференций по НДС», - сообщил А.Клименко.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений платежей налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость в 2012 году составил 46 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше показателя 2011 года. Объем заявленного к возмещению налога в 2012 году составил 43,3 млрд грн. Сложившееся положительное сальдо позволило налоговым органам ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС и сократить общую сумму задолженности до 4,5 млрд грн.

При этом металлургические предприятия Украины в 2012 году получили 18,4 млрд грн платежей по возмещению налога на добавленную стоимость, что составило 40% от общего объема возмещений.