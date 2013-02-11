Инфляция в Беларуси за январь составила 3%

Минск. В Беларуси потребительские цены на товары и услуги за январь 2013 года выросли по сравнению с декабрем 2012 года на 3%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Так, цены производителей промышленной продукции в январе 2013 г. к декабрю 2012 г. увеличились на 1,5%.

«Цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе по сравнению с декабрем возросли на 1,5%, в том числе в растениеводстве - на 3%, животноводстве - на 1%», - отметили в Белстате.

Индекс цен в строительстве в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 2,2%, в том числе на строительно-монтажные работы - 1,9%, машины и оборудование - 1,7%, прочие работы и затраты - 5,5%.

По информации Белстата, тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в январе к декабрю увеличились на 6%. Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в январе подорожали на 3,1%.

Справка УНИАН. В Беларуси в 2013 году прогноз по инфляции установлен на уровне 12%.

В 2012 году инфляция снизилась до 21,8% с 108,7% в 2011 году.