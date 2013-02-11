ЕС может увеличить помощь Польше в следующем семилетнем бюджете до 106 млрд евро

Варшава. Европейский союз может увеличить помощь Польше, являющейся крупнейшей страной ЕС в Восточной Европе, в следующим семилетнем бюджете до почти 106 млрд евро со 102 млрд евро, предусмотренных текущим бюджетом, заканчивающимся в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского правительства, в случае утверждения бюджета Евросоюза на 2014-2020 годы в согласованном в конце прошлой недели варианте, Польша останется крупнейшим получателем средств помощи ЕС среди всех стран-участниц.

Польша должна получить 72,9 млрд евро на проекты, направленные на повышение уровня жизни, и 28,5 млрд евро - на совместную сельскохозяйственную политику.

Большинство польских СМИ называют успехом достижение польского правительства в переговорах о новом бюджете Евросоюза, но в то же время Rzeczpospolita замечает, что новые правила распределения средств усложнят их получение Польшей.

"Если наше правительство не будет выполнять обязательств перед Брюсселем, мы можем потерять часть денег", - написала газета, отметив, что речь идет о выполнении, в частности, требований по уровню дефицита бюджета.

Gazeta Wyborcza написала, что польские власти заплатят в совместный бюджет Евросоюза за семь лет около 30 млрд евро.

Новый бюджет Евросоюза вступит в силу после его утверждения Европарламентом.

Как сообщал УНИАН, по данным польского Минфина, Польша с момента присоединения к ЕС в мае 2004 года до конца прошлого года получила в рамках программ помощи "чистыми" - с учетом польских выплат в совместным бюджет - более 50 млрд евро.

Это сумма составляет около 70% доходов бюджета Польши текущего года или около 13% номинального ВВП 2011 года.

Справка УНИАН. Польша является самым большим получателем средств программ помощи Евросоюза, большая часть из которых направляется на развитие инфраструктуры в стране, главным образом, на строительство дорог.

Евросоюз выделяет средства при условии софинансирования проектов за счет государственного бюджета входящей в объединение страны, предоставляя, как правило, от 25% до 75% стоимости проекта.