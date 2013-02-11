Украина может стать базовой страной в системе обучения сотрудников налоговой милиции стран СНГ

Национальный университет Государственной налоговой службы Украины может получить статус базового учебного заведения для подготовки и переподготовки сотрудников органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины со ссылкой на начальника налоговой милиции Андрея Головача.

По его словам, вопрос создания международного учебного заведения на базе Национального университета Госналогслужбы будет рассмотрен на заседании Координационного Совета руководителей налоговых расследований стран СНГ уже 14-15 февраля. В Миндоходов в связи с этим напомнили, что Украина возглавила этот Совет в сентябре 2012 года.

«Одним из итогов 2012 года стало значительное улучшение международного сотрудничества налоговой милиции Украины. В частности, в сентябре наша страна возглавила Координационный совет руководителей органов налоговых расследований стране СНГ, что является подтверждением признания авторитета украинской налоговой милиции среди иностранных коллег», - цитирует А.Головача пресс-служба Миндоходов.

По словам чиновника, на будущем заседании Координационного Совета представители налоговой милиции страны СНГ и Европы обсудят вопросы создания и функционирования единой базы данных о фигурантах налоговых расследований, а также рассмотрят механизмы организации стажировок сотрудников для обмена практическим опытом.

Справка УНИАН. Координационный совет служб и ведомств по налоговым (финансовым) расследованиям был создан в 1999 году как орган отраслевого сотрудничества, осуществляющий координацию деятельности компетентных ведомств государств СНГ. В 2012 году Украина возглавила этот Совет, а также вошла в организацию CARIN (The Camden Asset Recovery Inter-Agency Network), которая является международной сетью сотрудничества между странами в части выявления, ареста и конфискации незаконно полученного имущества.

Кроме того, сотрудники налоговой милиции Украины высказывали намерение к середине февраля подготовить и представить концепцию создания и использования международной базы данных финансовых преступников.