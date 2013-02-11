Госказначейство имеет достаточно средств для выплат, на его счету 4 млрд грн

Государственная казначейская служба Украины обеспечена достаточным финансовым ресурсом, и на начало февраля остаток средств на едином казначейском счете составлял 4,047 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Госказначейства, переданном агентству УНИАН.

При этом в Госказначействе напомнили, что объем средств, который учитывается на едином казначейском счете Государственной казначейской службы, постоянно меняется: он растет во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и уменьшается во время пиковых нагрузок по расходам.

«В январе-феврале текущего года Государственная казначейская служба Украины в полном объеме осуществляет расходы по всем бюджетным программам, предусмотренным Законом о Государственном бюджете на 2013 год. На должном уровне осуществляется рассчетно-кассовое обслуживание распорядителей, получателей бюджетных средств и других клиентов государственного и местных бюджетов, общее количество которых на данный момент составляет 61 тысячу учреждений и организаций», - говорится в сообщении Госказначейства.

В нем же указывается, что в регионы своевременно направлен необходимый финансовый ресурс для выплаты заработных плат, пенсий, стипендий и других социальных выплат.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года контролируемые налоговыми и таможенными органами поступления в сводный бюджет Украины выросли на 12,6% - до 30,3 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В полном объеме выполнено задание по налогу на прибыль, акцизному налогу с произведенных в Украине и ввезенных подакцизных товаров, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию и природный газ и т.д.