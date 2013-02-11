Расходная часть бюджета Киева увеличена на 760 млн грн - до 19 млрд грн

Киевсовет увеличил расходную часть городского бюджета на 2013 год на 760 млн грн - до 19 млрд 003 млн грн, за счет остатка бюджетных средств на начало этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевсовета во время внесения изменений в утвержденный 8 февраля бюджет столицы на текущий год.

Согласно внесенным изменениям, установлен профицит общего фонда бюджета Киева в сумме 994 млн грн (в предыдущей редакции - 1,107 млрд грн).

Также депутаты установили дефицит специального фонда бюджета города Киева в сумме 1 млрд 454 млн грн (было - 807 млн грн).

Кроме того, увеличена сумма передачи средств из общего фонда бюджета в бюджет развития (специальный фонд) на 31 млн грн - до 838 млн грн (было - 807 млн грн).

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Киевсовет принял бюджет столицы на 2013 год с доходной частью в размере 18,541 млрд грн и расходной – 18,243 млрд грн.