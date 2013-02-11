Миндоходов откроет 7 дополнительных сервисных центров для налогоплательщиков

Министерство доходов и сборов Украины в 2013 году намерено открыть 7 дополнительных сервисных центров для налогоплательщиков, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Там же напомнили, что сеть таких центров была создана в прошлом году и насчитывает 469 учреждений во всех регионах страны. В этих центрах налогоплательщики получают весь комплекс информационно-консультационных и административных услуг – от постановки на учет и подачи отчетности, в том числе в электронном виде, до получения справок.

Предполагается, что после окончательной реорганизации в сервисных центрах начнут предоставлять услуги, связанные с таможенными операциями и администрированием единого социального взноса.

Как сообщал УНИАН, руководители Министерства доходов и сборов неоднократно подчеркивали, что переход от фискальной к сервисной функции является приоритетом в работе министерства на 2013 год. При этом 2013 год станет годом изменений и дальнейшего внедрения электронных сервисов, призванных экономить время налогоплательщиков и искоренить коррупцию в сфере уплаты налогов.

С мая 2012 года в Украине работает Центр сертификации электронных ключей ГНСУ, услугами которого в 2012 году воспользовались 148 тыс. абонентов.