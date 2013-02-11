Россия стала крупнейшим покупателем золота в мире

Варшава. Российская федерация под руководством нынешнего президента Владимира Путина за последние десять лет стала крупнейшим покупателем золота в мире, опередив по объемам покупок вторую крупнейшую мировую экономику - Китай.

Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

"Когда Владимир Путин говорит, что США угрожает мировой экономике, злоупотребляя монопольным положением доллара, он не только говорит. Он делает на это ставку", - отмечает агентство.

По его данным, российский Центробанк за последнее десятилетие закупил 570 тонн золота, что на четверть больше, чем Китай.

"Чем больше золота у страны, тем больше суверенности она получит в случае катаклизма с долларом, евро, фунтом или любой другой резервной валюты", - сказал агентству представитель российской партии власти "Единая Россия" Евгений Федоров.

Агентство назвало удачной выбранную стратегию покупки золота, которое дорожает уже 12 лет подряд, в том числе на 7% в прошлом году.

Согласно консенсус-прогнозу 26 опрошенных Bloomberg аналитиков, к концу текущего года этот металл подорожает до 1825 долл. за унцию с нынешних около 1660 долл.

В тоже время агентство отмечает, что развитые страны за последние десять лет больше продают, чем покупают золота: Швейцария рассталась с 877 тоннами стоимостью около 48 млрд долл., Франция продала 589 тонн, а Испания, Голландия и Португалия продали по более 200 тонн каждая.

"Даже после "рывка" Путина, запасы России в 958 тонн занимают 8-е место в мире... Первое место принадлежит США с 8,134 тыс. тонн, за которыми следует Германия с 3,391 тыс. тонн и МВФ с 2,814 тыс. тонн", - отмечает агентство.

Bloomberg также заметило, что доля золота в российских резервах составляет около 9,5% в то время, как у США, Германии, Италии и Франции этот показатель составляет более 70%.