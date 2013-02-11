Эксперт не исключает долгосрочной рецессии экономики Украины

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин не исключает долгосрочной рецессии экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт выразил на пресс-конференции в Киеве 11 февраля.

Он отметил, что в 2012 году власти не удалось реализовать политику устойчивого экономического роста, поэтому увеличиваются риски сползания экономики Украины в долгосрочную рецессию.

Еще одним негативным фактором он назвал то, что «власть будет усиливать контроль, будет усиливать политическое давление на принятие экономических решений, будут происходить процессы неконтролируемого перераспределения собственности».

По его словам, это значит, что в этом году не целесообразно ожидать либерализации условий ведения бизнеса и улучшения правил игры на рынках в сторону большей прозрачности.

Он отметил, что 2013 год является «пиковым» в уплате внешних долгов – Украина должна оплатить около 9 млрд дол., или 35% нынешних золотовалютных резервов. При этом он напомнил, что на сегодняшний день золотовалютные резервы составляют 25 млрд дол., а без их использования, по мнению эксперта, будет очень трудно обойтись.

«В таких условиях не стоит ожидать хотя бы начала реструктуризации экономики, принципиального улучшения инвестиционного климата и ощутимого повышения темпов экономического роста», - отмечает эксперт Центра Разумкова.

Подчеркивает он и негативные тенденции в реальном секторе экономики. Так, за 2012 году произошло падение в главных экономических сферах: промышленности - на 1,8%, аграрном секторе - 4,5%, грузообороте - 7,6%, строительстве - 13,8%. Рост реального ВВП в 2012 году составит не более 0,5%. Лишь при возобновлении сотрудничества с МВФ Украине удастся положить начало стабилизационным процессам, однако, даже в этом случае рост реального ВВП в 2013 году не превысит 1,5%.

В.Юрчишин отметил, что практически нулевая официальная инфляция в 2012 году является заниженной, искажает показатели реального благосостояния, позволяет власти избегать индексации социальных выплат. В 2013 году инфляция превысит 8%. Среди рисков ее ускорения - повышение тарифов на ЖКУ, дефицит бюджета, девальвация гривни.

В то же время, инфляционный шок, по мнению эксперта, является маловероятным, в результате низкого жизненного уровня большинства населения.

Говоря о государственном бюджете, он отметил, что дефицит государственного бюджета в 2013 году на уровне 50 млрд грн не учитывает финансовое состояние государственных монополистов, в первую очередь, НАК «Нафтогаз», Пенсионного фонда и т.д. Поэтому в целом дефицит государственных финансов в 2013 году составит 75-80 млрд грн. (5,5% ВВП).

Обратил внимание эксперт и на то, что на протяжении 2012 года происходил стремительный рост внешнеторгового дефицита, который достиг 20,5 млрд дол, а дефицит счета текущих операций впервые за всю историю достиг – 14,4 млрд дол. «Это чрезвычайно высокие показатели, которые нужно чем-то финансировать… и искать ресурсы на покрытие долга», - отметил В.Юрчишин.

«Риск инфляции, девальвации гривни, бюджетный дефицит – все эти факторы скорее всего сработают в этом году. Не нужно очень сильно этого пугаться, поскольку в 2012 году хотя и отчитались, что у нас дефляция, но мы с вами ощущаем, что наши кошельки не стали толще», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, аналитики компании по управлению активами "КИНТО" прогнозируют, что рецессия в Украине по реалистическому сценарию продлится минимум до конца первого полугодия 2013 г., и только благодаря низкой базе во второй половине 2013 г. может начаться вялое оживление.

Справка УНИАН. Валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%. Рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%. Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил 1,4 трлн грн.