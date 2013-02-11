На межбанке торги закрылись котировками 8,1095/8,1130 грн/долл.

В понедельник, 11 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1065/8,1165, к 12:00 сузился спрэд 8,1070/8,1130. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1095/8,1130 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2686/90, к 12:00 цены поднялись 0,2689/93. К закрытию цены достигли уровня 0,2690/94. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,1225 (-0.0365).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3356/58, а к 15:00 выросли 1,3401/03. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8260/10,8430, к 12:00 цены ушли вверх 10,8590/10,8710. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8665/10,8750.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 8 февраля, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1195/8,1265, к 12:00 цены упали 8,1100/8,1140. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений 8,1065/8,1130 грн/долл.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8880/10,8970, к 12:00 цены ушли вниз 10,8790/10,8885. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,8550/10,8675.